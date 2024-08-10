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Зеленский: Украина умеет возвращать справедливость

  • 10.08.2024, 22:58
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Зеленский: Украина умеет возвращать справедливость

Президент Украины заявил о «вытеснении войны» на территорию России.

Украина умеет возвращать справедливость. Именно это сейчас делают украинские военные «оттесняя войну» на территорию агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Украинский президент сообщил, что сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже несколько раз докладывал ему о ситуации на фронте.

«О фронте и наших действиях и вытеснении войны на территорию агрессора», - уточнил Зеленский.

Он поблагодарил всех военнослужащих, помогающих в этом.

«Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно - давление на агрессора», - подчеркнул глава государства.

Отметим, что данное заявление президента было оглашено на фоне событий в Курской области. Мы писали, что уже несколько дней, как россияне жалуются на бои в районе Суджи. Однако украинская сторона официально не комментировала ситуацию в Курской области.

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