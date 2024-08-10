Эксперты развенчали популярный миф о 8-часовом сне
- 10.08.2024, 23:51
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Сколько нужно спать ночью?
Часто можно услышать советы о том, что необходимо спать по восемь часов каждую ночь, при том что очень многие люди спят гораздо меньше. Однако, как и идея о том, что нужно выпивать восемь стаканов воды в день, это своего рода миф, и разным людям требуется разное количество часов сна – семь, восемь или девять.
Издание Parade рассказывает, как определить свою индивидуальную норму сна и делится советами, как хорошо спать ночью.
Достаточно ли 7 часов сна?
По мнению доктора медицины Джулии Бланк, для некоторых людей это норма, тогда как другим необходимо 9 часов для полноценного отдыха. Отчасти это обусловлено генетикой, а также возрастом, состоянием здоровья.
Американская академия образования в области сна также утверждает, что большинству здоровых взрослых людей требуется всего семь часов сна в сутки. Однако ключевое слово здесь — «здоровые взрослые».
Например, молодым людям, тем, кто восстанавливается после болезни, или людям с высокими физическими или умственными требованиями может потребоваться более семи часов для оптимального функционирования.
При этом слишком долгий сон часто связывают с депрессией или некоторыми медицинскими заболеваниями, или плохим качеством сна из-за расстройств сна, таких как апноэ во сне.