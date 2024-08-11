Польша закупит у США ракеты на 850 миллионов долларов 11.08.2024, 0:15

Ими будут оснащены самолеты, находящиеся на вооружении польской армии.

Польша заключила соглашение с США на закупку ракет. Сумма контракта составляет 850 млн. долларов.

Об этом сообщает DW.

Польское агентство по вооружению заявило, что Варшава подписала контракт с правительством США на общую сумму примерно 850 млн долларов на поставку нескольких сот ракет AIM-120C AMRAAM. Это ракеты класса "воздух-воздух". Точно количество ракет, заказанных Польшей, не отмечается.

Поставки будут производиться с 2029 по 2033 год. Ракетами будут оснащены самолеты, находящиеся на вооружении польской армии.

По данным польских СМИ, на следующей неделе Варшава и Вашингтон подпишут соглашение о покупке 96 боевых вертолетов Apache. Сумма контракта может составить более 9 млрд долларов.

Ожидается, что Apache заменят устаревший вертолетный парк Польши советских времен.

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