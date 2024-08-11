Забомбило военкоров
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 11.08.2024, 1:22
Пропагандисты сами подставили под удар российских военных.
Телеканал Минобороны «Звезда» поставил под удар российских военных.
Журналисты залили видео из Курской области о переброске дополнительных сил в зону активных боевых действий. При этом они не подумали, что практически в прямом эфире показали врагу направление движения техники на развязке. Украинский OSINT-проект CyberBoroshno мигом установил геолокацию съемки, а ВСУ сделали соответствующие выводы.
Больше всего от этой тупости забомбило военкоров. Во-первых, сегодня ночью HIMARS накрыл российскую колонну. Во-вторых, военкоров стали пока мягко просить заткнуться, так как они будоражат информационное поле своими инсайдами. А тут получается, что журналисты МО наносят армии вреда больше, чем все блогеры вместе взятые.
В это время врио губернатора Курской области Алексей Смирнов призвал жителей не публиковать в соцсетях передвижение российских войск и работу системы ПВО.
Телеграм-канал «Русский декаданс»