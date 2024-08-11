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Забомбило военкоров

  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 11.08.2024, 1:22
Забомбило военкоров

Пропагандисты сами подставили под удар российских военных.

Телеканал Минобороны «Звезда» поставил под удар российских военных.

Журналисты залили видео из Курской области о переброске дополнительных сил в зону активных боевых действий. При этом они не подумали, что практически в прямом эфире показали врагу направление движения техники на развязке. Украинский OSINT-проект CyberBoroshno мигом установил геолокацию съемки, а ВСУ сделали соответствующие выводы.

Больше всего от этой тупости забомбило военкоров. Во-первых, сегодня ночью HIMARS накрыл российскую колонну. Во-вторых, военкоров стали пока мягко просить заткнуться, так как они будоражат информационное поле своими инсайдами. А тут получается, что журналисты МО наносят армии вреда больше, чем все блогеры вместе взятые.

В это время врио губернатора Курской области Алексей Смирнов призвал жителей не публиковать в соцсетях передвижение российских войск и работу системы ПВО. 

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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