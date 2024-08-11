«Тысячи парней внутри России имеют очень серьезные планы по сносу путинского режима» 11.08.2024, 3:47

В российском обществе все активнее проявляется антивоенный настрой.

Российский доброволец с позывным «Цезарь» рассказал о том, что в РФ есть достаточно людей, чтобы свергнуть Путина.

Он прокомментировал события в Курской области, а также назвал цели данной операции: «На данный момент можно сказать, что противнику был нанесен очень сильный, внезапный удар. Противник понес ощутимые потери как материального плана, так и репутационного. Естественно, это очередной удар по репутации Путина. Это вынудит войска РФ перебрасываться на участок для купирования прорыва, это очень сильно спутает его планы, и, возможно, ослабит давление на самом тяжелом для нас участке (на Покровском и Торецком направлениях). Однозначно эта ситуация нам на пользу».

Интервью Цезаря для УНІАН можно посмотреть на канале YouTube.

Боец из «Свободы России» сообщил, кто может дойти до Москвы и обрушить путинский режим: «Основная проблема - это отсутствие мотивированной живой силы и снижение желания населения России поддерживать эту войну. В российском обществе все активнее проявляется антивоенный настрой, и он не просто антивоенный: существуют тысячи парней, которые находятся в сопротивлении внутри России, которые имеют очень серьезные планы по сносу путинского режима. Они очень серьезно настроены».

«Масштаб партизанских акций будет нарастать вплоть до возникновения очагов, которые будут контролировать подстанции. Россия большая, очень протяженная страна. Если грамотно стартовать, то Путин может и не найти силы для погашения восстания. Мы видим, что рядом с линией фронта в приграничье ему был нанесен удар, от которого он до сих пор не может оправиться, а российские войска вынуждены метаться, чтобы остановить прорыв неизвестных, вежливых людей на территории «Курской народной республики», - отметил Цезарь.

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