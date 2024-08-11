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Стоматологи рассказали, почему нельзя чистить зубы после завтрака

  • 11.08.2024, 5:15
Стоматологи рассказали, почему нельзя чистить зубы после завтрака

И назвали оптимальное время для утренней процедуры.

Рекомендация по чистке зубов предполагает два раза в день для поддержания оптимальной гигиены полости рта. Однако подход к утренней процедуре варьируется: одни предпочитают чистить зубы до завтрака, другие – после него.

Об этом пишет МЕТА.

Анна Петерсон, британская стоматологическая медсестра, считает, что чистка зубов после завтрака – это ошибка. По ее словам, важным является то, чтобы проводить чистку до еды. После приема пищи в ротовой полости увеличивается кислотность, и если чистить зубы сразу после этого, кислотные вещества могут быть втерты в эмаль зубов, что в долгосрочной перспективе может привести к ее повреждению.

Компания Colgate, специализирующаяся на производстве зубных паст, подтверждает эту точку зрения. Согласно их отчету, чистка зубов после еды может негативно сказаться на состоянии эмали, так как в этот период кислотное воздействие на зубы наиболее активно.

Однако медицинская группа Bupa имеет несколько иную точку зрения. Они утверждают, что чистка зубов через 30 минут после приема пищи и питья может быть вполне допустима. Это время позволяет слюне нейтрализовать кислоту и восстановить естественный баланс во рту, что снижает риск повреждения эмали при чистке зубов.

В результате, выбор оптимального времени для чистки зубов зависит от индивидуальных привычек и особенностей. Чистка до завтрака поможет избежать проблем с эмалью, но если вы предпочитаете чистить зубы после еды, подождите хотя бы полчаса, чтобы дать слюне возможность нейтрализовать кислотные остатки.

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