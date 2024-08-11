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В Ростове в районе воинской части раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар

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  • 11.08.2024, 8:25
  • 7,822
В Ростове в районе воинской части раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар

Россияне заявляют, что «с неба что-то упало».

В российском Ростове-на-Дону вечером субботы, 11 августа, произошел мощный взрыв, повлекший за собой масштабный пожар. Инцидент произошел недалеко от Персиановки, где неподалеку находится военная часть, передает «Обозреватель».

Об этом сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, взрыв, вероятно, произошел в результате падения объекта.

Этот объект упал на землю и вызвал воспламенение травяного покрытия. Пожар разгорелся на расстоянии около 20 км от воинской части, но информации о ее масштабах и интенсивности нет.

Местные власти никак не комментировали инцидент.

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