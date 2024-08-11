В Ростове в районе воинской части раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар 8 11.08.2024, 8:25

7,822

Россияне заявляют, что «с неба что-то упало».

В российском Ростове-на-Дону вечером субботы, 11 августа, произошел мощный взрыв, повлекший за собой масштабный пожар. Инцидент произошел недалеко от Персиановки, где неподалеку находится военная часть, передает «Обозреватель».

Об этом сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, взрыв, вероятно, произошел в результате падения объекта.

Этот объект упал на землю и вызвал воспламенение травяного покрытия. Пожар разгорелся на расстоянии около 20 км от воинской части, но информации о ее масштабах и интенсивности нет.

Местные власти никак не комментировали инцидент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com