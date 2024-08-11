В Ростове в районе воинской части раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар

В Ростове в районе воинской части раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар8
- 11.08.2024, 8:25
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Россияне заявляют, что «с неба что-то упало».
В российском Ростове-на-Дону вечером субботы, 11 августа, произошел мощный взрыв, повлекший за собой масштабный пожар. Инцидент произошел недалеко от Персиановки, где неподалеку находится военная часть, передает «Обозреватель».
Об этом сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, взрыв, вероятно, произошел в результате падения объекта.
Этот объект упал на землю и вызвал воспламенение травяного покрытия. Пожар разгорелся на расстоянии около 20 км от воинской части, но информации о ее масштабах и интенсивности нет.
Местные власти никак не комментировали инцидент.