Арина Соболенко проиграла в четвертьфинале турнира в Торонто 7 11.08.2024, 8:30

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Белорусская теннисистка уступила американке Аманде Анисимовой — 4:6, 2:6.

Лучшие теннисисты мира продолжают подготовку к последнему в этом году турниру Большого шлема — Открытому чемпионату США.

После соревнований в Вашингтоне, где третья ракетка Арина Соболенко победила в четвертьфинале Викторию Азаренко (19-я в рейтинге), но выбыла из борьбы в полуфинале, пришел черед матчей в Торонто (турнир категории WTA-1000), сообщает WTA.

Соболенко была сразу посеяна во второй круг. Там беларуска взяла верх над китаянкой Юань Юэ (42) — 6:2, 6:2. В 1/8 финала Арина была сильнее британки Кэти Бутлер (33) — 6:3, 6:3. А вот в четвертьфинале уступила уже упомянутой американке Аманде Анисимовой (132) — 4:6, 2:6.

Азаренко в первом круге выиграла у россиянки Анастасии Павлюченковой (29) — 6:2, 6:2. Затем превзошла бельгийку Грет Миннен (74) — 3:6, 7:5, 6:1. Но в 1/8 финала Виктория отказалась от борьбы в матче с американкой Пэйтон Стернс (53) при счете 4:6, 2:4.

Напомним, свой последний титул Соболенко завоевала в этом году в январе, когда победила на Australian Open. Азаренко не выигрывала в одиночном разряде уже четыре года.

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