Путин вынужден играть вторым номером

Путин вынужден играть вторым номером8
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 11.08.2024, 8:45
- 9,836
Ситуация окончательно вышла из-под контроля Кремля.
Z-каналы, пытаясь напугать ВСУ, целые сутки выкладывали видеозаписи с движением российских военных в сторону Курской области.
Итог предсказуем: одна из колонн была уничтожена американской РСЗО HIMARS. Число погибших идет на сотни.
Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих, путинский режим не обучаем.
Красивая картинка и напускной пафос для российской элитки всегда была важнее реальных дел. Сотней больше — сотней меньше, зато материал для будущего пропагандистского мультика качественный отсняли.
Тем временем, ситуация окончательно вышла из-под контроля Кремля: (ВСУ продолжают продвигаться вглубь Курской области https://charter97.org/ru/news/2024/8/11/606278/) и возводить укрепления на занятых территориях, попутно забирая в плен все новых срочников.
Даже в Госдуме были вынуждены признать тот факт, что «на полное освобождение Курской области уйдет больше времени, чем казалось изначально».
Инициатива перехвачена и престарелый многоходовочник теперь вынужден играть вторым номером, а он этого не умеет от слова совсем.
Остается надеяться, что мозги еще не окончательно заплыли ботоксом и он не решит возвращать утраченные территории по образцу оккупированных украинских земель.
Иначе останется от Курской области лишь выжженное поле, да рожки спрятавшихся в нем тик-ток бойцов Кадырова.
Телеграм-канал «Запретное мнение»