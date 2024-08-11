Путин вынужден играть вторым номером 8 Телеграм-канал «Запретное мнение»

11.08.2024, 8:45

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Ситуация окончательно вышла из-под контроля Кремля.

Z-каналы, пытаясь напугать ВСУ, целые сутки выкладывали видеозаписи с движением российских военных в сторону Курской области.

Итог предсказуем: одна из колонн была уничтожена американской РСЗО HIMARS. Число погибших идет на сотни.

Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих, путинский режим не обучаем.

Красивая картинка и напускной пафос для российской элитки всегда была важнее реальных дел. Сотней больше — сотней меньше, зато материал для будущего пропагандистского мультика качественный отсняли.

Тем временем, ситуация окончательно вышла из-под контроля Кремля: (ВСУ продолжают продвигаться вглубь Курской области https://charter97.org/ru/news/2024/8/11/606278/) и возводить укрепления на занятых территориях, попутно забирая в плен все новых срочников.

Даже в Госдуме были вынуждены признать тот факт, что «на полное освобождение Курской области уйдет больше времени, чем казалось изначально».

Инициатива перехвачена и престарелый многоходовочник теперь вынужден играть вторым номером, а он этого не умеет от слова совсем.

Остается надеяться, что мозги еще не окончательно заплыли ботоксом и он не решит возвращать утраченные территории по образцу оккупированных украинских земель.

Иначе останется от Курской области лишь выжженное поле, да рожки спрятавшихся в нем тик-ток бойцов Кадырова.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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