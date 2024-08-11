Пьяный россиянин устроил резню в Петербурге 10 11.08.2024, 8:48

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Он был уверен, что играет в «Голодные игры».

В Санкт-Петербурге 35-летний мужчина с ножом напал на прохожих.

Как сообщают российские паблики, в ночь на субботу 35-летний Сергей Бабушкин вышел из дома на проспекте Ленина с ножом и в одной майке. Через несколько минут он набросился на 40-летнего Виктора, которому нанес множественные ножевые ранения шеи и рук, а затем - на 42-летнюю Татьяну.

В результате мужчина скончался, женщина госпитализирована.

После ареста подозреваемый заявил, что на тот момент чувствовал себя участником «Голодных игр», в которых надо убивать людей.

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