Пьяный россиянин устроил резню в Петербурге

Пьяный россиянин устроил резню в Петербурге10
- 11.08.2024, 8:48
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Он был уверен, что играет в «Голодные игры».
В Санкт-Петербурге 35-летний мужчина с ножом напал на прохожих.
Как сообщают российские паблики, в ночь на субботу 35-летний Сергей Бабушкин вышел из дома на проспекте Ленина с ножом и в одной майке. Через несколько минут он набросился на 40-летнего Виктора, которому нанес множественные ножевые ранения шеи и рук, а затем - на 42-летнюю Татьяну.
В результате мужчина скончался, женщина госпитализирована.
После ареста подозреваемый заявил, что на тот момент чувствовал себя участником «Голодных игр», в которых надо убивать людей.