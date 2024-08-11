В Беларуси банкротится «дочка» Минспорта 5 11.08.2024, 9:03

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Из-за проблемных долгов.

Начата процедура банкротства «Дирекции строящихся объектов Минспорта». Проблемные долги, по разным данным, составляют несколько сотен тысяч рублей. Это следует из данных на сайте единого госреестре сведений о банкротстве.

«Дирекция строящихся объектов Минспорта» находится в подчинении Министерства спорта и туризма. Долги госорганизации, по данным реестра, составляют 235,7 тыс. рублей, а по данным бухгалтерского учета предприятия — 888 тыс.

Сумма неуплаченных налогов в бюджет структуры составляет 98,9 тыс.

Примечательно, что дело о банкротстве Экономический суд Минска возбудил еще в начале 2024 года, но в апреле его закрыли. А 1 августа открыли новое.

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