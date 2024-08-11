ВСУ прорвались еще на одном направлении в Курской области 7 11.08.2024, 8:59

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Идет наступление к югу от Суджанского района.

ВСУ предприняли удачную попытку дальнейшего продвижения в Курской области. На этот раз — в сторону Беловского района этого региона. В СМИ появилась информация о боях к югу от Суджанского района.

«На этой волне появились и сообщение о боях в Краснояружском районе: на данный момент они не подтверждаются… Подобная тактика была бы для украинских формирований логична: обход проблемного участка, где сконцентрировано наибольшее внимание, заход через лесополосы и урочища на «немедийный» участок с такими же характерными проблемами, как и в Суджанском и Кореневском районах», — сообщает один из провластных Z-каналов «Рыбарь».

Так же отмечается, что в пользу такой тактики со стороны ВСУ говорит то, что «это бы заставило оттянуть часть усилий «пожарных команд» от Суджи и Коренево».

Ранее сайт Charter97.org сообщил, что ВСУ полностью окружили Суджу и контролируют 650 кв км российской территории.

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