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Начальника Генштаба РФ Герасимова уличили во вранье Путину о ситуации в Курской области

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  • 11.08.2024, 9:10
  • 17,358
Начальника Генштаба РФ Герасимова уличили во вранье Путину о ситуации в Курской области

Самое интересное началось через сутки после этого.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов соврал Владимиру Путину во время доклада о ситуации в Курской области, обратил внимание журналист «Новой газеты» Валерий Ширяев. В ходе заседания Совбеза, которое состоялось 7 августа, военачальник доложил президенту, что на территорию РФ вошли около 1000 солдат ВСУ, хотя уже в тот момент «специальные корреспонденты Центрального телевидения или аффилированных с Минобороны газет, таких как «Комсомольская правда», называли цифру больше, заметил Ширяев.

«Самое [интересное] началось потом, когда через сутки официальные сообщения Министерства обороны показали цифры потери украинской армии на территории Курской области, т.е. группировки вторжения, — тысяча человек. Т.е. тысяча зашла, а через сутки тысяча уже убита и ранена, по отчетам Министерства обороны. <…> Это как так? Тысяча зашла, день прошел, и все, и уже их нет. А остальные? Кто же там воюет?», — сказал он YouTube-каналу «НО.Медиа из России».

Такая ситуация может говорить о том, что начальник Генерального штаба или не владел информацией, или «докладывал цифры суточной давности», или «не сумел сориентироваться», считает журналист: «По большому счету получилось, что он ввел верховного главнокомандующего в заблуждение. <…> Путин на этом совещании слушал недостоверную информацию».

В ходе экстренного совещания Совбеза, которое Путин провел 7 августа на фоне успешного продвижения ВСУ в Курской области, Герасимов пообещал, что армия Украины будет отброшена за пределы России. Генерал рассказал, что подразделения ВСУ «численностью до 1000 человек» начали наступать в 5:30 утра 6 августа «с целью захвата участка Суджанского района». В тот момент он также заверил, что продвижение ВСУ «вглубь территории на Курском направлении остановлено».

Информация об «остановке» продвижения украинских военных вглубь России, впрочем, тоже оказалась недостоверной: ВСУ после этого взяли еще около 10 населенных пунктов (в общей сложности под контролем Украины сейчас находится по меньшей мере 20 российских н.п.) и газоизмерительную станцию «Суджа», через которую российский газ качается в Европу. В плен попали десятки российских военных, в том числе солдаты-срочники. 9 августа на территории Курской, а также Белгородской и Брянской областей был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Неспособность ВС РФ противостоять ВСУ заставили «нервничать» Владимира Путина и все российское командование, рассказали The Moscow Times четыре российских высокопоставленных чиновника, попросивших не называть их имен.

10 августа появилась информация, что ВСУ вслед за Курской областью могли зайти в Белгородскую и занять село Пороз. Перед этим телеграм-канал «Новости Белгорода» сообщал, что данный населенный пункт находится под обстрелом. Губернатор региона Вячеслав Гладков данную информацию не подтвердил, но и не опровергнул.

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