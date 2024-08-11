Украинский нардеп: Лукашенко пытается устроить провокацию в интересах России 7 11.08.2024, 9:17

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В Верховной Раде ответили на скандальное заявление диктатора о БПЛА.

Заявление Александра Лукашенко о залетевших в Беларусь украинских беспилотниках не заслуживает доверия.

Об этом «Зеркалу» заявил председатель комитета Верховной рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

— Беларусский диктатор не привел никаких доказательств своего безответственного и провокационного заявления. Зная его предыдущие неправдивые заявления, ему нельзя доверять. По всей видимости, Лукашенко пытается устроить какую-то провокацию в интересах России, — заявил Александр Мережко.

Депутат особо отметил, что с точки зрения международного права Беларусь является соучастником российской агрессии.

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