Украинский нардеп: Лукашенко пытается устроить провокацию в интересах России

Украинский нардеп: Лукашенко пытается устроить провокацию в интересах России7
- 11.08.2024, 9:17
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В Верховной Раде ответили на скандальное заявление диктатора о БПЛА.
Заявление Александра Лукашенко о залетевших в Беларусь украинских беспилотниках не заслуживает доверия.
Об этом «Зеркалу» заявил председатель комитета Верховной рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.
— Беларусский диктатор не привел никаких доказательств своего безответственного и провокационного заявления. Зная его предыдущие неправдивые заявления, ему нельзя доверять. По всей видимости, Лукашенко пытается устроить какую-то провокацию в интересах России, — заявил Александр Мережко.
Депутат особо отметил, что с точки зрения международного права Беларусь является соучастником российской агрессии.