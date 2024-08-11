Российские пропагандисты запаниковали из-за наступления ВСУ на Курск

Российские пропагандисты запаниковали из-за наступления ВСУ на Курск5
- 11.08.2024, 9:24
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Пораженческие настроения озвучил депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Гурулев.
В России изрядно запаниковали из-за операции ВСУ в Курской области. В частности, на пропагандистских шоу звучат заявления о том, что эти события являются «вторжением», а не «проникновением в область ДРГ», поскольку ВСУ задействовали значительные силы и средства в ходе этих боев.
Об этом на одном из пропагандистских шоу заявил депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Он также подчеркнул, что «один из районов Курской области на сегодняшний день оккупирован».
«Вот и вторжение, наступление! Это точно не ДРГ силы и средства достаточно серьезные! Говорить, что зашли какие-то ДРГ и мы их сейчас быстренько выгоним было бы навязчиво. Надо трезво смотреть на ситуацию», – утверждает Гурулев.
Российский генерал заявил, что сейчас активное продвижение украинских войск в области якобы было остановлено, однако продолжаются непрерывные бои.
«Они тянут со своей территории достаточно серьезное подкрепление. Идут непрерывные боевые действия, динамика высокая круглосуточно. Надо признать, что силы и средства противник привлек достаточно серьезные», – заявил он.