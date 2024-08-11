В Беларуси возникли проблемы с новинкой по уплате налогов на недвижимость, транспорт и землю 2 11.08.2024, 9:52

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Плательщиков запутали два QR-кода.

Плательщики сборов за недвижимость, транспорт и землю, которые теперь объединены в один платеж, начали получать извещения на уплату. Но в них можно запутаться — Министерству по налогам и сборам пришлось публиковать объяснение. Об этом сообщается в телеграм-канале МНС.

В извещениях на уплату транспортного налога, земельного налога и налога на недвижимость (они теперь платятся одним имущественным платежом) есть два QR-кода. Один из них предназначен для перехода в ЕРИП, где можно оплатить выставленную сумму.

В МНС объяснили, что использовать для уплаты надо код в графе «QR-код * для уплаты в ЕРИП».

«QR-код, указанный в извещении на странице адресатов, является технологическим QR-кодом почтового отправления, который не предназначен для совершения платежей в бюджет», — сообщили в министерстве.

Напомним, белорусам начали выставлять платежи для налогов на недвижимость, землю и транспорт. Однако сначала в личном кабинете сервис для уплаты был недоступен до 1 августа — МНС пришлось извиняться. Как правило, в июле беларусы уже могли оплачивать эти налоги.

Крайний срок оплаты этих сборов — 15 ноября.

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