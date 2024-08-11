Курск и «Игра в кальмара» 4 Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

11.08.2024, 9:59

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Особисты по другому не умеют.

На территориях Курской, Белгородской и Брянской областей вводится режим контртеррористической операции (КТО).

Это еще не военное положение, но уже близко к этому, когда силовики могут делать все, что считают нужным - отбирать транспорт у населения и ограничивать распространение информации.

Вот этот пункт тут ключевой и последней каплей для особистов стало видео с разбитой в Курской области российской военной колонной, где показана не только разбитая техника, но и тела погибших. А вот это как раз и не допустимо.

Российские власти привыкли за прошедшие два с лишним года действовать по принципу «Игры в кальмара», когда война есть, а жертв нет. Потому, что о них не сообщается публично, родственникам погибших затыкают рот деньгами и хоронят их без лишней огласки. А тут такое - трупы на видео. Эдак даже зетники могут начать думать, а что случилось? Не порядок.

Поэтому и КТО, чтобы всякие не выкладывали видео с телами, сгоревшими машинами и взорванными домами. Помнится на днях женщина эвакуированная из Суджи требовала от Владимира Путина «приказать говорить правду» по телевизору. Вот он ей и ответил. Теперь правды будет еще меньше, даже в соцсетях. Потому, что особисты по другому не умеют. Они так привыкли побеждать. Ну ну.

Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

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