Курск и «Игра в кальмара»4
- Телеграм-канал «Занимательная конспирология»
- 11.08.2024, 9:59
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Особисты по другому не умеют.
На территориях Курской, Белгородской и Брянской областей вводится режим контртеррористической операции (КТО).
Это еще не военное положение, но уже близко к этому, когда силовики могут делать все, что считают нужным - отбирать транспорт у населения и ограничивать распространение информации.
Вот этот пункт тут ключевой и последней каплей для особистов стало видео с разбитой в Курской области российской военной колонной, где показана не только разбитая техника, но и тела погибших. А вот это как раз и не допустимо.
Российские власти привыкли за прошедшие два с лишним года действовать по принципу «Игры в кальмара», когда война есть, а жертв нет. Потому, что о них не сообщается публично, родственникам погибших затыкают рот деньгами и хоронят их без лишней огласки. А тут такое - трупы на видео. Эдак даже зетники могут начать думать, а что случилось? Не порядок.
Поэтому и КТО, чтобы всякие не выкладывали видео с телами, сгоревшими машинами и взорванными домами. Помнится на днях женщина эвакуированная из Суджи требовала от Владимира Путина «приказать говорить правду» по телевизору. Вот он ей и ответил. Теперь правды будет еще меньше, даже в соцсетях. Потому, что особисты по другому не умеют. Они так привыкли побеждать. Ну ну.
Телеграм-канал «Занимательная конспирология»