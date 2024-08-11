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Влиятельное западное издание назвало автора идеи наступать на Курск

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  • 11.08.2024, 10:14
  • 8,424
Влиятельное западное издание назвало автора идеи наступать на Курск

Операция ВСУ стала полной неожиданностью для России.

Когда появились сообщения о военных в Курской области, это выглядело очередной диверсией антипутинских ополченцев. Но впоследствии стало понятно, что за рискованной операцией стоят Киев и ВСУ, стремящиеся нанести стратегический контрудар России.

Операция, которая тщательно планировалась несколько месяцев, стала неожиданностью для Москвы и западных партнеров Украины. И в ней отчетливо видно влияние президента Владимира Зеленского. Об этом пишет The Times.

«Повсюду личные отпечатки пальцев президента Зеленского. В Киеве на протяжении многих месяцев было секретом, что президент давил на свое военное руководство, чтобы оно начинало летнее наступление», — пишет издание.

Из-за проблем с живой силой и ресурсами украинские высокопоставленные военные колебались, но Зеленский, желая изменить нарратив о том, что Украина проигрывает войну, настоял на операции.

Как пишет The Times, для этой операции задействовали от 6000 до 10000 военнослужащих. Командование готово рисковать ценными солдатами и оборудованием ради достижения успеха.

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