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Минобороны Беларуси перебрасывает новую военную технику к границе с Украиной

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  • 11.08.2024, 10:22
  • 5,096
Минобороны Беларуси перебрасывает новую военную технику к границе с Украиной
иллюстративное фото

Отправлено еще одно механизированное соединение.

Минобороны отправляет дополнительную военную технику к границе с Украиной в Гомельской области. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны.

В Минобороны заявили, что подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению.

«Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 10 августа министр обороны Виктор Хренин заявил об усилении группировок войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.

До этого о ликвидации в воздушном пространстве Беларуси беспилотников, которые якобы были запущены Украиной, заявил Александр Лукашенко.

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