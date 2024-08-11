«Он уже в Москве»: Путин готовит замену для Герасимова 3 11.08.2024, 10:29

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Кто может возглавить Генштаб РФ?

Начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова могут назначить виновным в провале российских войск в районе Курска, ведь по данным росСМИ, он получал сообщения о подготовке наступления на этом направлении. Об этом в интервью «Главреду» рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, в результате этого военного провала, Кремль может начать процесс замены начальника Генштаба ВС России. Однако, Жданов отмечает, что пока трудно сказать, кто именно может заменить Валерия Герасимова.

«Все «великие полководцы» со звездой героя России на груди облажались. Любимец Путина среди всех командующих округов - Дворников, который руководил Южным военным округом, облажался и был уволен», - отметил Жданов.

Кроме того, он отметил, что любимый генерал Путина по Сирии Сергей Суровикин тоже был уволен после ряда провалов на украинском фронте.

«Хотя говорят, что Суровикина отозвали из ссылки в Сирии и он уже в Москве…», - резюмировал Жданов.

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