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Дешевый спектакль

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  • Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
  • 11.08.2024, 11:47
  • 13,224
Дешевый спектакль

Борис Грызлов остался без ноты.

Несколько слов об избирательном гневе белорусского МИД.

Давайте на минуту поверим в то, что «летевшие из Украины» беспилотники были на самом деле. Что это не плод чьей-то не очень здоровой фантазии.

Представить такое не сложно, если учесть тот факт, что война в соседней стране идет уже третий год. И что наша страна в этой войне — соучастник агрессора, единственный его военно-политический союзник.

Можно вспомнить небезосновательные подозрения о том, что украинские дроны и раньше «срезали углы» над территорией Беларуси по пути к Ленинградской и Псковской областям России. Не говоря уже о недавней истории с залетами к нам российских «шахедов».

К слову, в том случае белорусский МИД не посчитал нужным устроить пятиминутку праведного гнева в адрес Москвы, Борис Грызлов остался без ноты.

Хотя, конечно, устроенный Лукашенко и его дипломатией дешевый спектакль больше похож на попытку сохранить лицо на фоне обвинений, летящих из России. Мол, отвел войска так отвел.

Судя по первым реакциям на заявления из Минска, в их серьезность поверили не многие. Да и как поверить тому, кто регулярно побеждает воображаемого противника, гоняя своих военных к границе и обратно.

Но для белорусов это слабое утешение. Ведь угроза разорвать дипломатические отношения с Украиной, если она осуществится, может стать прологом к самым печальным событиям.

А тем, кто сейчас винит Украину в «преступных действиях», стоит вспомнить, с чего все началось — с реальных, а не воображаемых ракет, полетевших в феврале 2022-го из Беларуси по украинским городам.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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