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Пропагандистский облом

  • Телеграм-канал «Вольнодумец»
  • 11.08.2024, 11:13
  • 7,766
Пропагандистский облом

Трусливый путинский режим может и не выдержать.

События в Курской области демонстрируют не только надутую мощь российской армии, но и страх кремлевской верхушки перед справедливым гневом собственного народа.

Полез в чужую страну, а своих жителей защитить не может. Чтобы сбить волну негатива и отвлечь население от Курска, Кремль дал указание активизировать репортажи из оккупированных россиянами «ЛДНР», Запорожской и Херсонских областей о якобы массированных обстрелах «Киевским режимом мирных населенных пунктов и страдающих от этого беззащитных людей»!

В ход, как всегда у россиян, идет ложь. Дошло до того, что россияне на оккупированных территориях стали выдавать свои же обстрелы украинских городов, совершенных еще в феврале-марте 2022 года за обстрелы ВСУ, совершенные якобы сейчас.

Совсем недавно по «ДНР»-каналам, а потом и рашистским, прошел видеосюжет о якобы обстреле ВСУ города Волновахи и разрушении там домов. Пропагандистка не моргнув глазом ведет репортаж с места, куда якобы только прилетел Himars и разрушил дом. Но посмотрите на фото. Разве так выглядит свежее место прилета, где нет огня, дыма, гари и обгоревших предметов? Почему нет скорых, пожарников, никто не разбирает завали? И как после взрыва Himars, разлета осколков и предметов не пострадали соседние дома и ветки зеленых деревьев? Да потому, что это было два с половиной года назад! Дожди все смыли и ветки отросли!

Бдительные жители оккупированной Волновахи сами же разоблачили это кремлевское вранье. В соцсети выложили видео, где этот же разрушенный дом имеется на видео, снятом сразу после захвата Волновахи российскими войсками, уничтожившими город на 85%. Оказывается, этот дом с 13 марта 2022 года так и стоит разваленным, что лишний раз подтверждает российское вранье о «восстановлении Волновахи!»

То же самое происходит и в других населенных пунктах Донецкой области, где за обстрелы ВСУ россияне выдают свои обстрелы оккупированных городов «для устрашения и поднятия патриотического духа». В соцсетях обладатели российских паспортов возмущенно спрашивают: «А что происходит?Только услышали выстрел, тут же «приход» Даже меньше 3 секунд. А до линии фронта 40 км?».

Выдают за украинские обстрелы россияне и так называемые самопроизвольные «сходы» российских ракет на населенные пункты. Особенно много таких случаев в поселке Донское Волновахского района и находящихся рядом с ним селами, над которыми рашистские самолеты как раз заходят на позиции стрельбы.

Если события в Курской области не «дымовая завеса» и будут развиваться так же динамично, то не исключено, что Курск может стать «столицей народной республики», а гнилой и трусливый путинский режим, держащийся исключительно на силовом аппарате подавления населения может и не выдержать.

Телеграм-канал «Вольнодумец»

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