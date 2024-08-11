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В одном из парков Беларуси разрешили кататься на 40 каруселях «неограниченное количество раз»

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  • 11.08.2024, 11:20
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В одном из парков Беларуси разрешили кататься на 40 каруселях «неограниченное количество раз»

Смогут ли на этом сэкономить молодые семьи?

Председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов сообщил, что с 9 августа в местном парке ввели единый входной билет почти на 40 аттракционов. По словам «мэра», такая просьба поступила к нему от молодых родителей, которые жаловались на определенные неудобства.

Дело в том, что карусели принадлежат разным собственникам – госпредприятию «Гомельский парк» и частной организации «Смолянкаград». Таким образом, чтобы покататься и там и там, родителям нужно было покупать два входных билета на общую сумму 89 рублей. Помимо этого, приходилось тратить время на то, чтобы отстоять две очереди.

«Ребенку не объяснишь, почему он лишен выбора и по браслету его пропускают только на определенные карусели и паровозики. Хотелось бы, чтобы организации, работающие на одной территории, договорились между собой и ввели единый билет на все аттракционы», – пояснили суть обращения к «мэру» молодые родители.

В Гомельском горисполкоме к просьбе белорусов прислушались. По словам Владимира Привалова, «спустя короткое время» в парке ввели совместный билет-браслет, по которому можно кататься на всех аттракционах в парке на протяжении дня неограниченное количество раз. Мэр добавил, что «это не только удобно, но и выгодно». Так, вместо 89 рублей билет на все карусели теперь стоит 80 рублей, передал городской журнал «Белка».

На сегодняшний день в Гомельском парке работает около 40 аттракционов. Самые дешевые билеты – по 3 рубля – на «Колокольчики» и «Паровозик с тремя вагонами», самые дорогие – по 7 рублей – на «Адреналин» и «Автодром». Сеанс катания на колесе обозрения стоит 6 рублей на человека.

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