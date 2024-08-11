Лукашенко и Путин попали в цугцванг

Лукашенко и Путин попали в цугцванг3
- Аббас Галлямов
- 11.08.2024, 11:35
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Любое их действие в нынешней ситуации будет невыгодным.
Российский политолог — о жалобе беларусского правителя на украинские беспилотники и ее подтексте.
Беларусь скандалит по поводу украинских беспилотников, якобы летающих над ее территорией. Обещает пожаловаться в международные организации.
Не знаю, есть ли в этом смысл с точки зрения дипломатии, а вот с точки зрения пропаганды результат очевиден: ощущение, что у Путина все плохо, окрепнет.
Все знают, что по вопросам, касающемся Украины, Лукашенко — союзник Путина; все знают, что оба они плевать хотели на международные организации. При таких исходных намерение Лукашенко обратиться в эти самые международные организации будет проинтерпретировано как доказательство того, что у них там реально пригорает и они готовы жаловаться кому угодно — даже тем, кого они, совершенно очевидно, не любят.
Надо просто понимать, что восприятие определяется контекстом, а контекст сейчас для Путина с Лукашенко очень невыгодный. Любое их действие в нынешней ситуации интерпретируется самым неблагоприятным для них образом — особенно если то, что он делают в настоящий момент, не бьется с тем, что они делали раньше.
Макиавелли как-то написал: «Самое же главное для государя — вести себя с подданными так, чтобы никакое событие, ни дурное, ни хорошее, не заставляло его изменить своего обращения с ними, так как, случись тяжелое время, зло делать поздно, а добро бесполезно, ибо его сочтут вынужденным и не воздадут за него благодарностью».
Короче, суетиться нельзя, а жалобы Лукашенко к тому, против кого он всегда выступал, выглядят именно как суета.
Аббас Галлямов, «Телеграм»