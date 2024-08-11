Начало войны в РФ: как ВСУ удалось прорвать границу

Начало войны в РФ: как ВСУ удалось прорвать границу5
- 11.08.2024, 11:50
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Это, безусловно, смело.
На прошлой неделе Силы обороны Украины прорвали границу с Курской областью (РФ), что Москву застало врасплох. Однако этот план президента Украины Владимира Зеленского является «рискованным». Об этом сообщает The Sunday Times.
«Это, безусловно, смело: Москва не видела ни одного метра ее собственной территории, захваченной кем-то с 1941 года. Изображения, которые исходят из Курска, шокируют российскую общественность, и Кремлю может быть трудно справиться с эффектом», — говорится в сообщении.
Для атак на территории РФ Украина использует наземное оборудование НАТО. Медиа считает, что если бы Киев заранее попросил разрешения Запада о том, то не получил бы его. Поэтому бойцы все равно пошли вперед.
«И этот план рискованный, поскольку Москва не имеет другого выбора, кроме как сделать все возможное, чтобы подавить это вторжение», — отметил журналист.
Украинское руководство будет доказывать свою политическую позицию Москве и остальному миру, надеясь, что атака приведет к отводу российских сил с других участков фронта. Журналист отметил, что как максимум ВСУ могут расширить свои действия до захвата АЭС в Курской области.
«Пока что есть признаки того, что Киев настроен серьезно. Это не рейд легкой пехоты — войти, усилить, вернуться домой в течение 72 часов. Силы, которые видят в кармане, свидетельствуют о том, что значительные подразделения 22-й и 88-й механизированных бригад Украины и ее 80-й десантно-штурмовой бригады находятся на российской стороне границы вместе с подразделениями других бригад», — говорится в сообщении.
В частности, речь может идти о личном составе в количестве от 6 до 10 тысяч военных. Перед началом операции украинские РЭБы ослепили оборону границы РФ и обезвредили вражеские БПЛА. Кроме этого, во время прорыва границы Силы обороны использовали:
американские ББМ Stryker;
немецкие ББМ Marder;
американские M2 Bradley, которые проникли на территорию РФ с большим количеством инженерных машин (с разминирующей техникой, РСЗО HIMARS, дальнобойными минометами и наземными подразделениями ПВО).
В СМИ отметили, что северная группировка РФ вдоль границы составляет около 50 тысяч человек, однако большинство из них было сосредоточено в направлении Белгорода, чтобы усилить наступление на Волчанск.
До субботы, 10 августа, бои на восточной стороне кармана ВСУ в Курской области были ожесточенными, вражеская авиация выполняла очень опасные боевые вылеты.
«Все еще наслаждаясь преимуществом неожиданности, граничащей с удивлением, украинские силы, кажется, выиграли первые раунды этой битвы», — подчеркнул журналист.
В издании считают, что дальнейшее вторжение Сил обороны на территории РФ будет невыносимым для Владимира Путина. Тогда как Киев якобы «готов рискнуть ценными солдатами и техникой», чтобы «сделать здесь какую-то стойку». Журналист убежден, что якобы эта атака не сможет переломить войну, однако военный успех будет измеряться тем, насколько дорого украинцы заставят россиян заплатить за восстановление их территории. В частности, если борьба будет долгой, а цена высокой, то украинцы почувствуют «непропорциональную выгоду в других местах».
А политический успех будет зависеть от того, как это сыграет на психологии Москвы, или окружение Путина поддастся настоящим сомнениям относительно того, действительно ли война стоит того, чтобы ее цена постоянно росла.