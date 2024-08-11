В Беларуси за политику задержали директора сети строительных магазинов «Материк»12
- 11.08.2024, 11:57
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С ним записали «покаянное видео».
В Беларуси за политику задержали директора сети строительных магазинов «Материк»
Видео с Александром Ополько опубликовали лукашистские телеграм-каналы.
Мужчину обвиняют в участии в акциях протеста. На видео его заставили назвать свою зарплату.
Силовики называют задержанного «недовольным буржуем» и угрожают ответственностью «по всей строгости».
Подробностей задержания Ополько больше не приводится.
«Материк» — это сеть строительных гипермаркетов, состоящая из пяти магазинов в четырех городах Беларуси.