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«Это станет значительной потерей для Путина»

  • 11.08.2024, 12:20
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«Это станет значительной потерей для Путина»
Фото: Getty Images

В НАТО назвали главные цели Украины в Курской области.

Эксперт НАТО Стефани Бабст считает, что действия ВСУ в Курской области в РФ являются внезапными и хорошо спланированными. Она выделила 5 целей, которые могут иметь ВСУ в РФ. Об этом она сказала в комментарии немецкому изданию Bild.

Экс-руководитель штаба стратегического планирования НАТО Стефани Бабст отметила подготовленность действий украинских бойцов на территории РФ.

Она считает, что ВСУ имеют следующие цели:

Проявить давление на Путина;

доказать свою боеспособность — самой Украине и Западу;

ослабить давление российских войск на других участках фронта;

захватить Курскую АЭС и впоследствии обменять ее на захваченную Россией Запорожскую АЭС во время переговоров;

ударить по газовому экспорту Путина.

Стефани Бабст считает, что Украина в отличие от Берлина и Вашингтона поняла, что должна поставить россиян в оборонительное положение и одновременно показать, что ВСУ сами могут оказывать давление на российского агрессора и в перспективе убедить союзников отказаться от пагубных ограничений использования западных систем вооружений.

Также украинцы стремятся рассеять ВС РФ, которые были сконцентрированы в Донецкой области. Бабст также выразила сомнения, что ВСУ хотят захватить Курскую АЭС, поскольку «в военном плане это был бы очень долгий и трудный путь».

По ее мнению, ВСУ скорее стремятся контролировать газоизмерительную станцию в Судже, через которую осуществляется газовый экспорт. Станция — ключевой элемент последнего газопровода, который связывает Европу и Россию.

«Это стало бы значительной потерей для газового бизнеса Путина», — считает Бабст.

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