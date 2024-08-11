Появилось видео, как белорусские танки направляются к границе с Украиной

Появилось видео, как белорусские танки направляются к границе с Украиной18
- 11.08.2024, 12:42
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Ситуация обостряется.
Минобороны Беларуси показало танки, которые перебрасывает в регионы на границе с Украиной.
В ведомстве заверяют, что «подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению».
«Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы», - заявили в Минобороны Беларуси.
Кроме того, белорусские военные показали и кадры погрузки военной техники на железнодорожный эшелон.
10 августа в Минобороны Беларуси заявили, что направят войска и системы «Искандер», «Полонез», чтобы якобы усилить области, граничащие с Украиной.
Это заявление прозвучало после того, как диктатор Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Беларуси.