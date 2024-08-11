ВСУ вошли в Беловский район Курской области 12 11.08.2024, 12:49

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Местные власти записали срочное обращение с центральной площади.

Глава Беловского района Курской области РФ Николай Волобуев заявил об «украинских ДРГ» в регионе. Он записал видео на центральной площади в административном центре Беловского района — слободе Белой.

«К сожалению, события, которые произошли вчера по заходу диверсионно-разведывательных групп на нашу территорию, создали очень много суматохи и паники. В настоящее время ситуация стабильная, но очень напряженная. Сегодня нам непонятны некоторые моменты на приграничных территориях. Поэтому прошу всех жителей соблюдать спокойствие, не паниковать. Те жители, которые сегодня покинули территорию Беловского района, прошу оставаться в тех местах, куда они прибыли», — сказал он.

Тем, кто хочет покинуть территорию, он рекомендовал обращаться к местным властям, которые вывезут их в пункты временного размещения.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что ВСУ прорвались еще на одном направлении в Курской области и движутся в сторону Беловского района.

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