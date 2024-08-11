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Путин может сдаться

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  • 11.08.2024, 12:58
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Путин может сдаться
Олег Жданов

Полковник ВСУ озвучил единственное условие.

События в Курской области не повлияют на переговорную позицию Кремля, но могут изменить ситуацию на линии фронта в Украине из-за возможной перегруппировки российских войск и переброски их на другие направления.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, комментируя заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о возможности реальных переговоров с Россией, когда она осознает, что война идет не по плану.

По его словам, в результате перегруппировки войск РФ некоторые оперативные направления могут стать менее напряженными, что позволит украинской армии быстрее истощить врага.

«Единственное, что может повлиять на переговорную позицию Москвы - разгром ее армии на поле боя. Причем достаточно разгромить даже не все войска, а подразделения хотя бы на одном направлении», - мне сложно сказать, что имел в виду Подоляк, когда говорил о возможности переговоров», - указывает эксперт.

Жданов напомнил, что во время визита в Иран Шойгу повторил основные требования Путина к Украине, включая вывод войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, снятие санкций с РФ, гарантии невступления Украины в НАТО и признание Россией оккупированных украинских территорий. По словам Жданова, именно так Москва видит условия для начала переговоров с Киевом.

«Только разгром на поле боя, который будет сопровождаться колоннами пленных, бегством российских войск и обвалом фронта на одном оперативном направлении может заставить Путина согласиться на переговоры на основе хотя бы каких-то компромиссов», - резюмировал Жданов.

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