Головоломка Сырского 7 Наталья Сокирчук, «Главком»

11.08.2024, 13:13

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Александр Сырский

Никто не знает конечной цели удивительного рейда ВСУ в Курскую область.

Трансграничный рейд Вооруженных Сил Украины в Курскую область стал неожиданным поворотом в войне с Россией. Эта операция отметилась высоким уровнем секретности: по данным источников в Генштабе, даже сами военные, работающие сейчас в Курской области, до последнего момента не знали обо всем. В настоящее время неизвестны масштабы задействованных сил, а главное – никто ни на Банковой, ни в разведке, ни в Генштабе не называет конечной цели операции. Своими мнениями по этому поводу делятся украинские и зарубежные эксперты и журналисты. Пока основных версий вырисовывается четыре.

1. Перенести войну на территорию России – хотя бы ради того, чтобы местное население, активно поддерживавшее путинскую «СВО», понервничало и почувствовало войну на вкус. Судя по видео в телеграмм-каналах, где россияне плачут о заброшенных домах и делают философские выводы, что не важно, под каким флагом жить, чтобы в мире, психологическая цель достигнута. И дело не только в эмоциях рядовых жителей, страдания которых, по сути, безразличны Кремлю. Общая депрессивная картинка и стон от Z-«военкоров», голосящих о халатности и непрофессионализме военного руководства, не могут не бросить тень и на «защитника всех россиян» – хозяина Кремля. Такая десакрализация Владимира Путина в глазах собственных граждан и демонстрация слабости Кремля в неожиданной ситуации тем странам, которые постоянно опасаются излишней эскалации, – это уже очевидный успех этой операции.

2. Повышение украинских ставок в преддверии мирных переговоров. Здесь отметим, что над миром до сих пор висит опасность в виде возможного президентства Дональда Трампа в Соединенных Штатах, а военная и финансовая помощь Украине оказывается под большим вопросом. Следовательно, Украина должна как-то увеличивать количество козырей в своем рукаве. Среди таких козырей, кроме захваченных «исконно русских» территорий, могут быть и два таких стратегических объекта, как газотранспортный узел в Судже и Курская АЭС. Как именно Украина может распорядиться такими достижениями (если получит) – пока точно неизвестно. Впрочем, как и доподлинно неясно, планируется ли вообще их увлечение.

3. Отвлечение российских войск от Донецкого направления, где они ежедневно продвигаются вглубь Украины. Эту причину эксперты и журналисты считают наиболее сомнительной.

4. Поднятие настроения и боевого духа украинцам. Украинцам, разочарованным в широко анонсированном в 2023 году, но неудавшемся контрнаступлении, измученным отключениями света, дневными и ночными тревогами, постоянными обстрелами и другими сопутствующими несчастьями, хорошие новости просто необходимы.

Пока это только версии, которые иногда противоречат друг другу, а иногда дополняют.

Оптимизма добавляет и то, что ни консервативная Германия, ни осторожные США, имеющие огромные предостережения по использованию их ракет вглубь российской территории, не имеют ничего против таких действий Украины. Франция даже похвалила украинских военных.

«Наступление Вооруженных сил Украины в Курской области РФ благодаря эффекту неожиданности и противодействия силам, менее подготовленным, чем на восточном фронте, похоже, имеет определенный первоначальный успех», – говорится в сообщении, обнародованном Минобороны Франции в соцсети Х 8 августа.

«Эта атака может заставить Вооруженные силы Российской Федерации привлечь войска из других секторов, таким образом уменьшив давление там, где ВСУ раньше испытывали трудности», – подчеркнули во французском министерстве.

Мир с интересом следит за развитием событий на Курщине. Все эти версии, а также разные другие соображения, появляются на страницах свежей иностранной прессы.

The Economist констатирует: многие нюансы трансграничного рейда украинцев остаются неизвестными. «Даже для военных стандартов, Курская операция окутана облаком секретности. Западные правительства такого не ожидали. Источник в Генеральном штабе вблизи границы признался, что не знал о деталях операции до последнего. «Нам сказали паковать чемоданы 4 августа, – говорит он. Начальство не сказало, куда мы направляемся».

Источник в разведке утверждает, что первые успехи украинцев парализовали Россию. Он также добавил, что сейчас Россия использует элитных солдат опасными способами, чтобы остановить продвижение. Украина продвигается только там, где это имеет смысл. «Россияне совершают очень глупые ошибки, и это все из-за их коррумпированного руководства сверху донизу, которое предпочитает хорошие новости правде», – добавляет он.

The Economist отмечает, что если предыдущие трансграничные рейды в большинстве своем возглавляла украинская военная разведка, то на этот раз операция теснее связана с новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским, а подразделения регулярной армии впервые принимают участие в таком рейде. Ставки очень высоки, и, похоже, на карту поставлена карьера Сырского. «Люди все еще могут задаваться вопросом, было ли мудро выделять столько войск для вторжения, когда критические линии фронта тонкие. Ответ будет зависеть от успеха сделки», – отмечает издание.

Источник в Генштабе, на который ссылается The Economist, считает, что говорить об успехе сделки пока рано, и сравнивает это с игрой в шахматы. «Следующие шаги Украины будут определяться ответом России. Либо они реагируют и опрокидывают сюда больше сил, либо не реагируют, и мы можем двигаться дальше», – комментирует источник.

The Economist рассматривает стратегические цели, которые преследует Украина. Первая – взятие под контроль газотранспортной станции «Суджа», являющейся единственной действующей точкой входа российского газа в газопровод «Прогресс» в Европу. «Но непонятно, что именно контроль над этой станцией может дать Украине. И Украина, и Россия заинтересованы в ее дальнейшей бесперебойной работе, учитывая плату за транспортировку уплачиваемого Украине и финансовые трудности российского «Газпрома», оказавшегося под бременем санкций», – рассуждают журналисты издания.

Вторая – что украинцы стремятся захватить Курскую атомную станцию, расположенную в 60 км от границы, как ответ на оккупацию Россией Запорожской атомной электростанции. В то же время, источник в украинском Генштабе, на который ссылается издание, считает, что это маловероятно, поскольку для этого понадобился бы 80-километровый марш от границы и большие силы: «Без надлежащим образом организованных сил можно повторить ошибки, которые россияне допустили к северу от Киева в 2022 году. Мы отрезали их линии поставок, и они стали легкой добычей». В статье также отмечено, что тот факт, что Украина привлекла механизированные силы, усложнит ее логистические проблемы – бронетехника требует много горючего и технического обслуживания.

Третья версия, которую The Economist считает наиболее вероятной, это создание неудобной «буферной зоны» на границе, подобно попыткам России создать такую в Харькове в течение последних трех месяцев. «Россия пыталась подготовить прочную позицию, – говорит источник в разведке, – но теперь они в заднице, потому что не могут защитить свою территорию».

«Любую новую украинскую линию на российской территории было бы чрезвычайно трудно удержать. Но это было бы очень публичной оплеухой Владимиру Путину. А для нации, которая большую часть в прошлом году ожидала хороших новостей, услышать их уже было бы важно», – резюмирует издание.

Агентство Bloomberg констатирует: вторжение тысячи украинских военных в Курскую область стало большой неожиданностью для российских военных. Да и вообще это впервые со времен Второй мировой войны армия другой страны вторглась на территорию России.

«Украина ничего не говорит о миссии и ее целях. Теорий много: от попытки захватить территорию в качестве потенциальной разменной монеты в предстоящих переговорах с Москвой до отвлекающей тактики с целью ослабить давление на растянутую оборону в Украине, отводя российские силы от линии фронта», – отмечает агентство.

Bloomberg подчеркивает: «Этот эпизод продемонстрировал хрупкость обороны российских границ. Это подняло украинский боевой дух. А также разрушило тщательно сконструированный Кремлем образ Путина как защитника простых россиян. Война, которую он начал в Украине, теперь все больше распространяется на Россию, где люди в приграничных регионах живут под постоянным риском обстрелов, а беспилотники наносят удары по ключевым промышленным объектам».

В материале Bloomberg говорится, что украинское вторжение, «вероятно, усилит аргумент Киева о том, что американские и европейские союзники не должны бояться кремлевских угроз эскалации и что ей следует позволить бороться с Путиным любым способом, который она считает нужным, чтобы ускорить завершение войны».

Ведущая американская телерадиокомпания CNN пишет, что решение Украины перебросить значительную часть своих военных ресурсов через границу в Россию «знаменует момент отчаяния или вдохновения для Украины. И это, возможно, предвестник новой фазы войны». Издание приводит несколько вариантов причин, по которым руководство Украины решилось на вторжение на территорию страны-агрессора. Первая причина – пиар-акция для Офиса президента, но в то же время CNN отмечает молчание на тему перехода российской границы со стороны Банковой и украинских спецслужб – по крайней мере, в первые сутки. (Молчание нарушил только советник Офиса президента Михаил Подоляк, который назвал первопричиной рейда на территорию Курской области полномасштабное вторжение РФ 22 февраля 2024, – «Главком»).

Вторая – отрезать важный источник финансирования РФ. «Суджа, которая сейчас хотя бы частично находится под контролем Украины, расположена рядом с российским газовым терминалом, прямо на границе, который является ключевым для поставок газа из России через Украину в Европу. Это соглашение истекает в январе (2025 года), и это может быть попыткой перекрыть доходный источник финансирования для Москвы», – говорится в материале.

Третья вероятная причина – получение Украиной козырей в преддверии возможных мирных переговоров с РФ. «Поскольку перспектива урегулирования конфликта путем переговоров стала менее отдаленной, обе стороны постараются улучшить свои позиции на поле боя, прежде чем сесть за стол переговоров. Непонятно, мотивировано ли продвижение Украины в Курск именно этим или это лишь стремление нанести ущерб там, где противник слаб», – пишет CNN.

Издание также отмечает, что Украина вскоре может потерять поддержку США: «Россию могут пригласить на следующую мирную конференцию, которую проводит Украина и ее союзники. Доля украинцев, одобряющих переговоры, хоть и в меньшинстве, но незначительно растет. А над Киевом нависла вероятность президентства Трампа». CNN отмечает, что вице-президент США Камала Харрис может сохранить такую же непоколебимость в отношении Украины, как и действующий президент Джо Байден. «Но важно помнить, что западная внешняя политика – это изменчивый и легко истощаемый зверь. Постоянная поддержка Украины со стороны НАТО является исключением. И по мере того, как война близится к своему четвертому году, вопрос о том, как она закончится, будет звучать все громче», – отмечает издание.

Британское издание констатирует, что эксперты в основном скептически оценивают последствия украинского рейда в Россию, хотя прогресс на местах оказался лучше, чем многие прогнозировали еще два дня назад. «И это произошло во время, когда Киев находится под растущим давлением на линии фронта в центральной части Донбасса», – отмечает Тhe Guardian.

Издание приводит комментарий Джейд МакГлинн, эксперт по вопросам Украины и научного сотрудника Королевского колледжа Лондона: «Если оценивать это (рейд Украины в Курщину) как военную стратегию, она меня озадачивает. А вот если смотреть на события с точки зрения политической стратегии, она очень успешна. Это еще раз свидетельствует о том, что «красные линии» Путина – это лишь слова, и что Россия не так сильна, как некоторые считают».

Стив Розенберг, британский журналист BBC News, с 2003 года являющийся корреспондентом в Москве, отмечает, что вторжение Путина в Украину явно пошло не по плану. «Полномасштабное вторжение России в Украину было задумано в Кремле как краткая, дерзкая военная операция. Ожидалось, что России будет нужно несколько дней, максимум несколько недель, чтобы установить контроль над своим соседом. Это было около двух с половиной лет назад. Война в Украине продолжается. Она развивается совсем не так, как планировала Москва», – пишет Розенберг.

Журналист обращает внимание, что последние 29 месяцев российские чиновники утверждали, что операция идет «по плану». На этой неделе произошло трансграничное украинское нападение на Курскую область России… Очевидно, что разворачивающееся в Курской областиявляется еще одним свидетельством того, что война России в Украине не идет «по плану».

Корреспондент подчеркивает: «События застали политическое и военное руководство России врасплох. И не стоит ждать, что Москва признает это». По его мнению, скорее всего, российские чиновники используют украинское нападение, чтобы «попробовать сплотить российскую общественность вокруг правительства и поддержать официальный нарратив Кремля о том, что (а) в этом конфликте Россия не является агрессором, и (б) Россия – это осажденная. крепость, окруженная врагами, планирующими вторжение и уничтожение ее».

The New York Times констатирует, что неожиданное наступление Киева на Россию временно сместило фокус войны – открыло новый фронт внутри России. «В то же время операция вызвала вопрос о том, стоит ли рисковать, учитывая, что украинские силы уже растянуты. Также непонятно, поможет ли миссия Украине улучшить свои позиции на остальных полях боя, где она неуклонно теряет позиции в течение многих месяцев», – говорится в статье.

В материале говорится, что этот рейд оказался крупнейшим на российской территории с начала войны два с половиной года назад: «В атаке участвовали подразделения по меньшей мере четырех бригад, являющихся редким примером успешных маневренных операций при поддержке артиллерии, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, что привело к быстрому продвижению на местности».

«Похоже, что это достаточно хорошо скоординированная и спланированная совместная вооруженная операция, – приводит The New York Times комментарий военного аналитика из Вены Франца-Штефана Гади. – У вас (у Украины – «Главком») есть средства радиоэлектронной борьбы, которые были развернуты, чтобы заглушить российское командование и управление. У вас есть средства противовоздушной обороны, которые были переброшены для защиты украинского наступления с воздуха. А также достаточно эффективные механизированные соединения, продвигающиеся вперед достаточно уверенными темпами».

Гади отмечает, что главный вопрос сейчас состоит в том, сможет ли Украина удержать темп и превратить успех на российской территории в полезные достижения. «У украинской армии мало резервов, которые она может бросить в бой, и она продолжает страдать от нехватки оружия и боеприпасов, говорят аналитики. Также остается непонятным, чего в конечном счете надеется достичь Украина», – говорит эксперт.

The New York Times также ссылается на высокопоставленного украинского чиновника, который на условиях анонимности рассказал, что цель операции – отвлечь русские войска от других участков линии фронта, где ведут бои украинские подразделения. «Но военные эксперты говорят, что Россия, скорее всего, сможет ответить резервами, не воюющими в Украине», – добавляет издание.

Издание DW опубликовало комментарий британского военного аналитика Фрэнка Ледвиджа – по поводу вторжения украинских войск в Курскую область и атаки украинского беспилотника на авиабазу в Липецкой области России.

Да, Ледвидж убежден, что в Курской области «украинцы захватят столько земли, сколько смогут», и добавил, что, хотя они, возможно, не смогут удержать контроль над всеми захваченными территориями, однако удержать часть захваченных территорий украинской армии точно по силам. «Сейчас они хорошо справляются», – отметил эксперт об украинских усилиях в Курске, потому что «большая часть этой территории фактически не защищена».

«В течение следующих нескольких недель россияне будут пытаться отбить Курскую область», – прогнозирует Ледвидж. Он также обратил внимание, что Курская область очень важна с точки зрения поставки газа. Относительно ударов по Липецку эксперт подчеркнул, что там расположена «главная тренировочная база российских воздушно-космических сил». По этой причине, по его словам, Украина рассматривает Липецк как важный военный объект.

Наталья Сокирчук, «Главком»

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