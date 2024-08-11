В России признали прорыв ВСУ еще в одном районе Курской области

В России признали прорыв ВСУ еще в одном районе Курской области3
- 11.08.2024, 13:28
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Вокруг райцентра Белая все занято украинскими силами.
Российские власти признали «прорыв» еще в одном районе Курской области. Бои дошли до Беловского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова в Telegram
«Министерства обороны РФ и силовых структур. Вчера был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать», - написал Смирнов.
При этом он утверждает, что якобы по состоянию на данный момент в Беловском и Обоянском районах Курской области нет боев.
Следует отметить, что вчера российские так называемые «военкоры» жаловались на новую попытку прорыва в Курской области. Речь шла о Беловском районе к югу от города Суджа. Это новое направление, до этого бои шли в районе Суджи и Коренево.
Пропагандисты заявляли, что якобы вокруг населенного пункта Белая «все занято» украинскими силами, а также писали о заходе новой бригады и техники.