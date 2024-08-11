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Молодой бобруйчанин и приезжал к другу в Могилев и разбогател на 100 тысяч

  • 11.08.2024, 13:35
Молодой бобруйчанин и приезжал к другу в Могилев и разбогател на 100 тысяч

Но дело приняло неожиданный оборот.

Житель Могилева обнаружил, что из его кошелька пропала криптовалюта на сумму, эквивалентную 93 тысячам рублей, и написал заявление в милицию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники выяснили, что к краже причастен 23-летний бобруйчанин. Молодой человек приезжал в гости к своему 42-летнему другу и нередко оставался у него переночевать.

— Когда личный ноутбук оставался без присмотра хозяина, фигурант совершал транзакции на свой кошелек. Похищенные деньги молодой человек потратил на личные нужды, — рассказали в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело за хищение путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере. Парню грозит до 12 лет лишения свободы.

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