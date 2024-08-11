Молодой бобруйчанин и приезжал к другу в Могилев и разбогател на 100 тысяч
- 11.08.2024, 13:35
Но дело приняло неожиданный оборот.
Житель Могилева обнаружил, что из его кошелька пропала криптовалюта на сумму, эквивалентную 93 тысячам рублей, и написал заявление в милицию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Оперативники выяснили, что к краже причастен 23-летний бобруйчанин. Молодой человек приезжал в гости к своему 42-летнему другу и нередко оставался у него переночевать.
— Когда личный ноутбук оставался без присмотра хозяина, фигурант совершал транзакции на свой кошелек. Похищенные деньги молодой человек потратил на личные нужды, — рассказали в МВД.
Следователи возбудили уголовное дело за хищение путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере. Парню грозит до 12 лет лишения свободы.