Медведев на связь не выходит 7 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

11.08.2024, 13:43

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Противник будет потрясен, увидев в бинокли, кто прибыл на позиции.

Позавчера Медведев бушевал в своем телеграм-канале по поводу событий в Курской области. Сквернословил, как обычно. К последнему абзацу затих и сообщил, что необходимо «тщательно продуманное возмездие».

С тех пор Медведев на связь не выходит. Уплыл куда-то? «Если б было море пива - я б дельфином стал красивым. Если б было море водкой. Стал бы я подводной лодкой».

Медведев, есть план возмездия. Тщательно продуманный. Собирайте «кремлевский полк» из себя и своих детей. Путин, Песков, Мишустин, Кадыров, Лавров и др. Вооружайтесь и под началом великого стратега современности отправляйтесь отражать угрозы.

Противник будет потрясен, увидев в бинокли, кто прибыл на позиции. Мир ахнет и с надеждой будет следить за ситуацией.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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