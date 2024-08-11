закрыть
11 августа 2024, воскресенье, 16:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Медведев на связь не выходит

7
  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 11.08.2024, 13:43
  • 13,200
Медведев на связь не выходит

Противник будет потрясен, увидев в бинокли, кто прибыл на позиции.

Позавчера Медведев бушевал в своем телеграм-канале по поводу событий в Курской области. Сквернословил, как обычно. К последнему абзацу затих и сообщил, что необходимо «тщательно продуманное возмездие».

С тех пор Медведев на связь не выходит. Уплыл куда-то? «Если б было море пива - я б дельфином стал красивым. Если б было море водкой. Стал бы я подводной лодкой».

Медведев, есть план возмездия. Тщательно продуманный. Собирайте «кремлевский полк» из себя и своих детей. Путин, Песков, Мишустин, Кадыров, Лавров и др. Вооружайтесь и под началом великого стратега современности отправляйтесь отражать угрозы.

Противник будет потрясен, увидев в бинокли, кто прибыл на позиции. Мир ахнет и с надеждой будет следить за ситуацией.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников
Особый режим для особого политзека
Особый режим для особого политзека Ирина Халип
Неожиданный «черный лебедь» для России
Неожиданный «черный лебедь» для России Иван Яковина
Что пообещал Шойгу Ирану
Что пообещал Шойгу Ирану Леонид Невзлин