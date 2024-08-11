В Украине ответили на отправку белорусских танков к границе 2 11.08.2024, 11:57

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Ситуация контролируется.

Сегодня в боевую готовность были приведены подразделения одного из механизированных соединений Республики Беларусь. К границе с Украиной направили белорусские танки. Об этом сообщили в Минобороны Беларуси 11 августа.

«Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по назначению», — говорится в сообщении.

Минобороны Беларуси опубликовало кадры, на которых видно, как военные осуществляют погрузку боевой техники на железнодорожный транспорт и приступают к осуществлению марша комбинированным способом в назначенные районы.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что ситуация на границе с Беларусью неизменна и полностью контролируемая. По его словам, Беларусь начинает нагнетать ситуацию на этом направлении, чтобы продолжать подыгрывать России

«На данный момент рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещений или техники, или личного состава», — сказал Андрей Демченко.

Он отметил, что, возможно, какая-то часть войска и будет находиться рядом с границей, однако пока дополнительных сил не фиксируется.

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