СМИ: «Кадыровцы» тайно заключили соглашение с Украиной по Курской области 11.08.2024, 13:59

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Российские пропагандисты обвиняют руководство Чечни в сепаратором пакте.

Российские военные блогеры утверждают, что кадыровцы из подразделения «Ахмат» предали Россию и ударили в спину россиянам, специально избежав столкновения с ВСУ во время атаки на Курскую область, пишет dialog.ua.

Z-канал бывшего наемника ЧВК «Вагнер» Alex Parker Returns получил информацию, согласно которой кадыровцы прекрасно знали о наступлении украинской армии и сознательно пропустили их, негласно заключив пакт взаимного ненападения, общаясь через посредника Хусейна Джамбетова, который воевал за ВСУ, но позже вернулся в Чечню.

Кадыровцы понимали соотношение сил и не хотели терять своих бойцов, просто пропуская ВСУ вглубь России.

«Пазл сложился», - пишет российский военный пропагандист, обвиняя Кадырова в предательстве России.

В течение нескольких последних суток российские СМИ активно обвиняют подразделения «кадыровцев» в бегстве с границы. Они не стали вступать в бой, просто покинув свои позиции.

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