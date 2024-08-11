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Лукашенко устроил истерику

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  • Александр Коваленко
  • 11.08.2024, 14:06
  • 17,008
Лукашенко устроил истерику
Александр Коваленко

В общем, есть над чем подумать.

У белорусского МИД случился «разрыв седалищ», после того как в воздушное пространство РБ залетел некий неопознанный агрегат, который они сразу обозвали «украинским дроном».

Хочу напомнить, что не так давно и не единожды в воздушное пространство РБ залетали российские дроны-камикадзе Shahed-136, но МИД Беларуси тогда как в рот воды набрали. Хотя, на сопровождение дронов-камикадзе поднимались белорусские Су-30СМ и Ми-24. То есть, сказать, что они не заметили, не знали об этом – нельзя.

Иными словами, это лишь подтверждает то, что террор российских оккупантов по тыловой Украине дронами-камикадзе с транзитным пролетом через Беларусь был согласован с Минском.

Теперь же, в Беларуси форменный переполох из-за какого-то неопознанного объекта… Что, за Мозырь у Лукашенко «жим-жим»?

Кстати, хочу еще обратить внимание, что армия Беларуси, количественно, сопоставима с тем контингентом российских войск, который размещался в Курской области по состоянию на 6 августа. Разница только в комплектации. Армия РБ сейчас, только не смейтесь, но штатно лучше укомплектована, чем российские войска. А в остальном…

В общем, есть над чем подумать, да.

Александр Коваленко, «Телеграм»

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