Раз «Тунец», два «Тунец» Сергей Коваль, «Крым.Реалии»

11.08.2024, 14:14

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Фото: Reuters

Как бухта Узкая стала кладбищем российских кораблей.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об успешном поражении морских целей в акватории у поселка Черноморское в аннексированном Крыму.

Первые взрывы жители поселка Черноморское на северо-западном берегу Крыма услышали около двух часов ночи 9 августа. Также была слышна стрельба из крупнокалиберных орудий.

В селе Красносельское взрывной волной со стороны Черноморского в некоторых домах выбило окна, сообщил телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на полученную от подписчиков информацию. Позже телеграм-канал опубликовал видео мощного взрыва в морской акватории у поселка. Пророссийские телеграм-каналы из Крыма сообщали об атаке украинских морских дронов.

Телеграм-канал «Крымский ветер» уточнил время – дрон взорвался в 01.58. При этом не было понятно, произошел взрыв при контакте с целью или же морской безэкипажный катер (БЭК) уничтожили обороняющие бухту Узкая российские военнослужащие.

Корреспондент Крым.Реалии сообщал, что ночью 9 августа в Черноморском ночью звучали взрывы. Местные жители утверждают, что все происходило в районе лимана и что при атаке якобы утонули 4 корабля.

В российских мониторинговых каналах заявляли о якобы сбитых БпЛА и уничтоженном морском дроне, однако подтверждений этим сообщениям не было.

Министерство обороны России в свою очередь заявило, что над Крымом якобы были сбиты пять беспилотников, еще восемь – над Черным морем. В акватории Черного моря якобы были уничтожены семь безэкипажных катеров.

Под вечер 9 августа глава российской администрации Черноморского района Крыма Александр Дудинов заявил о закрытии центральной части пляжа в поселке. «На данный момент проводятся работы по обследованию бухты Узкой. В целях безопасности часть центрального пляжа в поселке Черноморское (от Рандеву и до улицы Агафонова) закрыта для посещения», – говорится в сообщении.

К утру 10 августа в поселке закрыли уже все пляжи, сообщил корреспондент Крым.Реалии со ссылкой на информацию в местных чатах. Вместе с информацией распространяется фото постановления о закрытии пляжей, подписанного замглавы подконтрольной России администрации Черноморского поселкового совета Ириной Бейтуллаевой. Подтвердить подлинность зафиксированного на фото документа не представляется возможным.

Телеграм-канал «Крымский ветер» опубликовал фото пляжа в поселке Черноморское. На снимке видна табличка о запрете входа на пляж, но местные жители данное ограничение не соблюдают – у моря видны отдыхающие.

Утром 10 августа Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило об уничтожении российского катера в аннексированном Крыму в ночь на 9 августа.

Сообщается, что в ночь с 8 на 9 августа 2024 года вблизи Черноморского спецподразделение ГУР с помощью ударного морского дрона MAGURA V5 уничтожило скоростной катер «Тунец». В подтверждение сообщения ведомство опубликовало видео.

Также утверждается, что в результате операции повреждения получили еще три российских плавсредства. Их тип устанавливается. В ГУР отметили, что россияне в Крыму использовали катера типа «Тунец» для патрулирования акватории и логистики.

Телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на информацию от подписчиков сообщил, что одно из суден, которое было подбито в ходе атаки в ночь с 8 на 9 августа, это прогулочный катер местного жителя. Подтвердить данную информацию не представляется возможным.

Раз «Тунец», два «Тунец»

Российские катера типа «Тунец» ГУР МО Украины уничтожает уже не в первый раз. Аналогичная операция была проведена в ночь на 30 мая – также в районе поселка Черноморское в Крыму.

О поражении двух российских транспортно-десантных катеров заявило Главное управление разведки Минобороны Украины, назвав операцию «Тунец по-крымски». В операции спецподразделения Group 13 участвовали ударные морские дроны Magura V5.

«С целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности – самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27. /29 и Ми-8. Также захватчики хаотично применяли стрелковое оружие и 30 мм пушки», – сообщало ГУР.

Украинские власти заявили, что в результате удара были уничтожены два российских скоростных транспортно-десантных КС-701 «Тунец». На обнародованном видео показан процесс поражения катеров. Министерство обороны РФ потерь традиционно не подтверждало.

Кроме того, Вооруженные силы Украины поражали катера КС-701 «Тунец» в сентябре прошлого года, тогда в северо-западной части Черного моря были уничтожены два таких судна. Первое из них – 3 сентября при десантировании противника на оккупированной территории Украины. Еще один катер «Тунец» был поражен 13 сентября 2023 года. О подробностях операции не сообщалось.

На производстве дизельных катеров с алюминиевым корпусом «КС-701» специализируется судомеханический завод в российской Костроме. Их используют как российские силовики для соответствующих операций, так и состоятельные россияне для рыбалки. Стоимость судна составляет 6,9 млн рублей. Катер длиной 8,1 метра и шириной 2,5 метра имеет алюминиевый корпус, полное водоизмещение 3,9 тонны и максимальную скорость 85 км/ч. Судно управляется экипажем из одного человека, на борт может взять до шести пассажиров.

В производстве катеров используется иностранное оборудование. Есть модификации с дизельным двигателем Volvo Penta D3-190, а также водометный, с 6-цилиндровым австрийским дизелем Steyr Marine (250 л.с.), работающим на водомет финской фирмы Alamarine Jet.

Для Черноморского флота РФ с 2012 года было построено 19 катеров КС-701 «Тунец». Такие катера также используют пограничники и МЧС РФ.

Боновые заграждения для ВСУ не преграда

Уже минимум полтора года все бухты, в которых базируются российские корабли и катера, прикрыты боновыми заграждениями. Это фактически признание боевых возможностей украинских морских дронов. Но в последнее время боны для ВСУ – не преграда.

Так, например, 6 июня был нанесен удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 «Сатурн» или «Протей». «В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено», – сообщили в ГУР.

Там добавили, что удар был нанесен после «успешного прорыва линии оборонительных заграждений в черноморской акватории», и опубликовали соответствующее видео.

Также быстроходные безэкипажные катера смогли прорваться в бухту через один ряд боновых заграждений 29 октября 2022 года. По данным разведки, украинским дронам удалось преодолеть оборону порта Севастополя и поразить не менее трех кораблей, в том числе, исполняющий обязанности флагмана Черноморского флота РФ фрегат «Адмирал Макаров» и морской тральщик «Иван Голубец». Еще один прорыв в Севастопольскую бухту был осуществлен 22 марта 2023 года – уже через две линии боновых заграждений.

В 2023 году боновые заграждения были установлены в портах Феодосии, Керчи, Новороссийска, бухте Узкая (поселок Черноморское) и на озере Донузлав. С 2022 года боновые заграждения фиксировались у Керченского моста.

По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, подобные преграды усложнят работу украинских беспилотников, однако не сделают ее невозможной.

«Севастопольская бухта огорожена очень серьезно. Да, это усложнит работу, однозначно усложнит. Но не делает нереальным… Опять же пример фрегата того же «Эссен». Боновые заграждения были пройдены. И что дальше?» – отметил ранее Буданов в интервью Крым.Реалии.

Пока подробностей о прорыве боновых заграждений в бухте Узкая нет. Возможно, они будут позднее.

Сергей Коваль, «Крым.Реалии»

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