Россия убила северокорейской ракетой ребенка под Киевом 4 11.08.2024, 14:21

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Зеленский отреагировал.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью 11 августа Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами северокорейского производства. В результате очередного российского террора погибли мирные жители.

Об этом говорится в сообщении, распространенном в официальных соцсетях главы украинского государства.

«Этой ночью в Киевской области из-за российского удара, к сожалению, погибли отец и маленький сын – четыре года было ребенку. Мои соболезнования родным и близким. Еще три человека пострадали, среди них ребенок – 12 лет мальчику», – отметил президент Украины.

Он добавил: предварительно, россияне применили северокорейскую ракету и это был очередной сознательный террористический удар против Украины. Пиротехники продолжают работать, чтобы установить точные данные по этой ракете (их было четыре, также враг атаковал 57 «Шахедами», 53 из которых силы ПВО сбили).

По словам Зеленского, всего за эту неделю российская армия ударила по Украине более 30 ракетами и более 800 управляемыми авиабомбами.

«У россиян нет никаких географических ограничений на применение такого оружия – с первых дней полномасштабной войны вся территория нашего государства под угрозой постоянных ударов», – подчеркнул президент Украины.

От имени всех украинцев он поблагодарил партнеров, которые помогают с системами ПВО и боевой авиацией. В то же время добавил: чтобы действительно остановить российский террор, украинцы нуждаются не только в полноценном воздушном щите, который защитит все города и громады, но и в сильных решениях союзников.

«Решений, которые снимут ограничения на наши защитные действия. Когда украинская дальнобойность не будет иметь лимитов, эта война точно получит лимит – мы реально приблизим ее справедливое завершение», – выразил убеждение Зеленский.

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