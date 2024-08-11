В Беларуси продают пять долларов с изображением вождя индейского племени 1 11.08.2024, 14:29

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Стало известно, сколько просят за уникальную банкноту.

Обычно деньги стоят ровно столько, сколько написано на купюре. Но бывают случаи, когда их ценность вырастает в десятки и даже тысячи раз. Рассказываем, какие редкие банкнот сейчас продают на аукционах в Беларуси, пишет zerkalo.io.

В Гродно на аукцион выставили 10 долларов США 1922 года. Состояние банкноты отличное, но есть несколько проколов. Цена — 2250 рублей, но до 9 сентября, когда завершится аукцион, она еще может вырасти.

От 1700 рублей стартует цена за банкноту в 20 долларов специальной серии 1934A. Деньги этой серии печатали на Гавайях во время Второй мировой войны после нападения на Перл-Харбор. Делалось это для того, чтобы было легко отличить их в случае попадания в руки японских войск.

По ней есть экспертное заключение. Отмечается, что купюра была в обращении

Можно купить один доллар по цене от 1270 рублей. Купюре больше ста лет — ее выпустили в обращение в 1917 году. По словам продавца, доллар в отличном состоянии.

Можно найти и более старую уникальную американскую купюру — это 5 долларов 1899 года. На ней изображен вождь индейского племени хункпапа Бегущая Антилопа. Это был единственный коренной американец, изображенный на местных деньгах.

Цена на нее стартует от 5665 рублей.

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