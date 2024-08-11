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Офицер 59-й бригады ВСУ: Оккупанты взбесились

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  • 11.08.2024, 14:37
  • 14,212
Офицер 59-й бригады ВСУ: Оккупанты взбесились

Как повлиял на украинский фронт прорыв в Курской области.

После того, как вооруженные люди прорвали границу в Курской области и заняли ряд населенных пунктов РФ, на Покровском и Кураховском направлениях армия страны-агрессора России нарастила попытки прорвать оборону ВСУ.

Об этом в эфире «Киев24» рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий. По его словам, концентрация сил и средств противника на этих направлениях большая еще с апреля, однако за последние дни оккупанты начали бросать в бой максимум ресурсов, чтобы добиться успеха. Сейчас им это не удалось.

«На фоне этих нынешних событий в Курской «народной республике» у врага активизировалась какая-то болезнь. Россияне максимально все что у них есть в наличии начали использовать на поле боя, в очень больших количествах. Поэтому ситуацию характеризуем как очень напряженную. Но при этом она все же контролируется командованием Вооруженных сил Украины», - отметил военный.

Украинские военные фиксируют и увеличение количества сбросов с БПЛА. Бороться с этим помогают ВСУ средства РЭБ и дроны. Цехоцкий также рассказал, что на направлении, где находится его бригада, вчера противник совершил попытку пехотного штурма.

«Через поле направления пошли россияне, как Чапаев... У нас из-за этого ужин перенесли на позже, потому что все задействованы были, потому что надо же каждого выследить, «отправить билет», «оформить место» и так далее», - сказал он.

Украинский военный считает, что сейчас диктатор Путин не знает что делать и поэтому начинается еще больший разлад и паника в армии РФ. Несмотря на это не стоит недооценивать противника - на Покровском и Кураховском направлениях вражеская группировка опасна и хорошо оснащена.

«Надо понимать, что они как загнанная крыса, которой терять нечего. А этому надо всегда уделять больше внимания. Поэтому наше командование сейчас делает все, чтобы инициативу из их рук выбить», - подытожил офицер.

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