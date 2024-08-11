«Ник и Майк»: Лукашенко заметался между коровниками и военными

«Ник и Майк»: Лукашенко заметался между коровниками и военными10
- 11.08.2024, 14:51
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Диктатор не совсем контролирует ситуацию в вооруженных силах.
Лукашенко продолжает метаться между коровниками и военными. Дроновая атака все больше становится похожей то, чем она и являлась, - дешевый в исполнении фейк. На который не купились ни в Москве, ни в Киеве, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».
Срочная переброска войск хунты на границу оказывается не такой уж срочной и масштабной. Из чего следует два возможных вывода.
1. Синепалый продолжает играть в имитацию, что раздражает Кремль.
2. Синепалый отдает приказы, но их исполняют без должного рвения, что означает то, что он не совсем контролирует ситуацию в вооруженных силах.
Любимая игра – тянуть время – на сей раз усугубляет ситуацию.
По мере развития ситуации в Курской и Белгородской народных республиках Кремлю все больше нужны свежие резервы и вариантов, где их взять все меньше: мобилизация, переброска с других участков фронта и группировка синепалого, которая по всем подписанным двусторонним документам обязана вступить в бой.
Мобилизация и переброска имеют кучу минусов. На «союзника» будут давить, тем более что у него, похоже, куча свободного времени, чтобы крутить коровам хвосты и гонять несколько танчиков под камеры.