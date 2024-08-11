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Один из парков Минска заполонили собаки

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  • 11.08.2024, 15:07
  • 4,032
Один из парков Минска заполонили собаки

Что там происходит?

Фестиваль для четвероногих питомцев и их хозяев Pets Fest проходит 10−11 августа на берегу Цнянского водохранилища в Lakeside Park (Северный берег). Издание «Минск-Новости» показало , что там происходит и как это выглядит.

На протяжении двух дней на фестивале работают различные тематические локации. С лекциями выступают ветеринары, диетологи, специалисты по кормам и косметике для животных. Для владельцев активных питомцев подготовили спорт-программу. В рамках феста проходят соревнования по прыжкам в высоту, фрисби, аджилити (бег через полосу препятствий), сап-серфингу и другим кинологическим дисциплинам.

Фестиваль в столице проводят уже в четвертый раз. Прежде его организовывали в более просторном, но ныне закрытом парке «Дримлэнд». И хоть соседство с Цнянским водохранилищем — это несомненный плюс, но он не компенсирует очевидных трудностей с логистикой. Доехать до Lakeside Park с собакой и без личного автотранспорта — тот еще квест.

Среди развлечений для детей на фестивале — анимационное шоу и музыкальная программа, выступления цирковых артистов, театральные и кукольные представления, научные эксперименты, мастер-классы, аквагрим и прически, спортивные площадки — чтобы посмотреть и поучаствовать во всем, едва ли хватит половины дня.

В зоне «Горошек маркета» можно не только купить новые аксессуары или одежду для питомца, но и сделать доброе дело: многие продавцы изделий ручной работы направляют выручку или ее часть в благотворительные организации для животных. В добрые руки пристраивают малышей — резвых щенков и котят.

Впрочем, еда на фестивале есть не только для животных, но и для их хозяев. По всей зоне Pets Fest расположены фуд-траки, которые предлагают мороженое, бельгийский картофель, ход-доги, гриль-сеты, вафельные рожки с разными начинками. В отдельной зоне фуд-корта можно найти и другую уличную еду: от шашлыка и пиццы до блинов и трдельников.

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