Контрудар по Путину: Зеленский принял самое рискованное решение 14 11.08.2024, 15:15

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Москву застали врасплох.

На прошлой неделе, 6 августа, россияне начали жаловаться на прорыв ВСУ в Курской области.

Оккупанты утверждали, что границу перешли якобы ВСУ. Официальная украинская власть хранит молчание, однако в западных СМИ убеждены, что на этой операции «везде отпечатки пальцев президента Зеленского».

Как пишет The Times, боевые действия в Курской области стали неожиданностью как и для агрессора России, так и для западных лидеров, в частности в США. В начале это выглядело, как очередная демонстрация громкой военной бравады путинских ополченцев, однако через двое суток появилось предположение, что это Киев может пытаться нанести стратегический контрудар РФ.

«В Киеве много месяцев было секретом, что президент давил на свое военное руководство, чтобы оно начало летнее наступление», - говорится в статье.

Учитывая проблемы с ресурсами и личным составом, у них были колебания, однако президент Зеленский пытался изменить нарратив о том, что Украина проигрывает войну.

«Военное руководство готово рискнуть ценными солдатами и техникой, чтобы достичь чего-то на этом направлении», - предполагает The Times.

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