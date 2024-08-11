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Спортсменов из Беларуси допустили к участию в церемонии закрытия Олимпиады в Париже

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  • 11.08.2024, 15:23
  • 1,738
Спортсменов из Беларуси допустили к участию в церемонии закрытия Олимпиады в Париже

Она пройдет сегодня вечером.

Спортсменов из Беларуси и России, которые выступают на Олимпиаде в Париже в индивидуальном нейтральном статусе, допустят к участию в церемонии закрытия Олимпийских игр. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Международного олимпийского комитета.

Международный олимпийский комитет сообщил, что российские и беларусские спортсмены, выступающие на Олимпиаде в Париже как нейтральные индивидуальные участники без флага и национальных символов, смогут принять участие в церемонии закрытия Олимпиады. Она пройдет вечером 11 августа.

В церемонии открытия 26 июля, когда команды проходили по реке Сена на лодках, беларусские спортсмены не участвовали, так как наша страна на Играх представлена в нейтральном статусе.

«Исполнительный комитет МОК решил, что нейтральные индивидуальные спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже 2024 года», — говорится в заявлении комитета.

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