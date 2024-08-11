Спортсменов из Беларуси допустили к участию в церемонии закрытия Олимпиады в Париже 2 11.08.2024, 15:23

1,738

Она пройдет сегодня вечером.

Спортсменов из Беларуси и России, которые выступают на Олимпиаде в Париже в индивидуальном нейтральном статусе, допустят к участию в церемонии закрытия Олимпийских игр. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Международного олимпийского комитета.

Международный олимпийский комитет сообщил, что российские и беларусские спортсмены, выступающие на Олимпиаде в Париже как нейтральные индивидуальные участники без флага и национальных символов, смогут принять участие в церемонии закрытия Олимпиады. Она пройдет вечером 11 августа.

В церемонии открытия 26 июля, когда команды проходили по реке Сена на лодках, беларусские спортсмены не участвовали, так как наша страна на Играх представлена в нейтральном статусе.

«Исполнительный комитет МОК решил, что нейтральные индивидуальные спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже 2024 года», — говорится в заявлении комитета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com