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ВСУ расширяют прорыв в Курской области: передовые отряды зашли «очень далеко»

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  • 11.08.2024, 15:30
  • 7,116
ВСУ расширяют прорыв в Курской области: передовые отряды зашли «очень далеко»

Украинская армия наступает широким фронтом.

Украинские военные в ночь на воскресенье предприняли попытку зайти в Беловский район Курской области, находящийся по соседству с Суджанским, где со вторника продолжаются боевые действия с прорвавшими границу силами ВСУ.

Об этом пишет «Агентство».

Об этом свидетельствуют заявления местных властей. Кроме того, ночью свои дома покидали жители соседнего с Курской областью Краснояружского района Белгородской области, что может свидетельствовать том, что новые трансграничные атаки ВСУ ожидаются не только в районе Суджи.

В Беловский район в субботу зашли украинские ДРГ, сообщил утром глава районной администрации.

По словам Волобуева, властям «непонятны некоторые моменты на приграничных территориях».

Первым о заходе подразделений ВСУ в Беловский район сообщил российский военный канал «Два майора» со ссылкой на «проверенных товарищей».

В сообщении говорилось про «прорыв в несколько десятков км», «расстрелянную танками больницу», наступление ВСУ «широким фронтом».

По информации канала, вокруг слободы Белой все было «занято противником». Через полчаса z-каналы начали опровергать сообщение о прорыве.

Однако утром блогер Юрий Подоляка написал, что ДРГ противника «зашла очень далеко». «Ее движение проходило и недалеко от Слободы Белой», - уточнил он.

Из соседнего с Беловским районом Курской области Краснояружского района Белгородской области ночью массово выехали местные жители, сообщил утром в воскресенье губернатор региона Гладков. Он выразил надежду, что люди уже вернулись обратно.

За несколько часов до этого в Сети появилось видео, вероятно, снятое украинскими военными в селе Пороз, расположенного в 19 км от Кранояружского района.

Украина, по-видимому, расширяет территорию своего вторжения в Россию, чтобы поднять боевой дух украинцев, а действия ВСУ все больше походят на затяжную операцию по отвлечению российских сил, а не на кратковременный рейд, пишет The Washington Post (WP).

Вторжение в Курскую область позволило Украине продемонстрировать, что она по-прежнему способна проводить успешные наступательные операции, сказал WP австрийский военный аналитик Франц-Штефан Гади.

Это подтвердил и один из западных дипломатов в Киеве на условиях анонимности.

«Эта операция - идеальный момент перед выборами в США, чтобы вернуть этот конфликт на карту», - сказал дипломат.

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