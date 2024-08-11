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До +24°С ожидается в Беларуси в понедельник

  • 11.08.2024, 15:37
До +24°С ожидается в Беларуси в понедельник

Пройдут кратковременные дожди.

Грозы и до 24 градусов тепла ожидаются в Беларуси 12 августа, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 9−15 градусов тепла, местами 7−8 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18−24 градусов.

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