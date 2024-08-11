На грибах и ягодах белорусы заработали больше 176 млн рублей

На грибах и ягодах белорусы заработали больше 176 млн рублей2
- 11.08.2024, 15:52
И это только от заготовщиков.
Белорусы за семь месяцев этого года сдали заготовщикам сельхозпродукцию, а также дикорастущие ягоды и грибы на сумму в 176 миллионов рублей. Об этом рассказали в «Белкоопсоюзе», сообщает БелТА.
Всего за этот период организация закупила продукции и сырья от всех субъектов хозяйствования на сумму более 281 миллиона рублей.
Принимали продукцию в 760 приемных пунктах.
«Ежегодно в заготовительной кампании участвуют более 3 тысяч магазинов, расположенных в сельской местности», — добавили в «Белкоопсоюзе».
В этом году там намерены закупить 12 тысяч тонн картофеля, 32 тысячи тонн овощей и 50 тысяч тонн плодов и ягод.