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На грибах и ягодах белорусы заработали больше 176 млн рублей

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  • 11.08.2024, 15:52
На грибах и ягодах белорусы заработали больше 176 млн рублей

И это только от заготовщиков.

Белорусы за семь месяцев этого года сдали заготовщикам сельхозпродукцию, а также дикорастущие ягоды и грибы на сумму в 176 миллионов рублей. Об этом рассказали в «Белкоопсоюзе», сообщает БелТА.

Всего за этот период организация закупила продукции и сырья от всех субъектов хозяйствования на сумму более 281 миллиона рублей.

Принимали продукцию в 760 приемных пунктах.

«Ежегодно в заготовительной кампании участвуют более 3 тысяч магазинов, расположенных в сельской местности», — добавили в «Белкоопсоюзе».

В этом году там намерены закупить 12 тысяч тонн картофеля, 32 тысячи тонн овощей и 50 тысяч тонн плодов и ягод.

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