Во сколько обошлись Олимпийские игры в Париже 11.08.2024, 16:08

Игры в Париже стали самыми бюджетными среди летних ОИ в ХХI веке.

Оргкомитет не стал следовать многолетней традиции и организовывать массовую олимпийскую стройку. Париж-2024 установил антирекорд по количеству новых олимпийских объектов, обойдя Лос-Анджелес-1984. Организаторы решили провести турниры на уже построенных аренах. Такое решение было принято не только ради экономии, но и сохранения статуса самых экологичных Игр за всю историю.

К Олимпиаде были построены только Центр водных видов спорта и Олимпийская деревня. На их строительство ушло порядка 80% бюджета в размере $9,7 млрд.

Однако Париж не избежал тенденции к перерасходам. Первоначальный бюджет составлял порядка $6,8 млрд. Организаторы утверждают, что основной причиной роста стоимости стала инфляция.

Расходы на безопасность и персонал могут увеличить стоимость Олимпийских игр. Франция задействовала порядка 45 тыс. полицейских и солдат, а также 50 тыс. частных подрядчиков для обеспечения безопасности в Парижском регионе. А чтобы избежать забастовок государственных служащих, власти согласились выделить дополнительные средства на бонусы и другие поощрения.

В бюджет Олимпиады не включены $1,5 млрд для очистки Сены и около $3,8 млрд на продление линии метро. Чиновники заявили, что это были проекты, которые планировали реализовать в любом случае, и они были учтены в других бюджетах.

И даже с этими тратами Игры в Париже стали самыми дешевыми в ХХI веке. В третьем тысячелетии летние Игры обходились организаторам не менее чем в $15 млрд.

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