France24 узнало вероятную цель операции в Курской области 4 11.08.2024, 16:19

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В операции участвуют тысячи военных.

Целью операции украинских военных в Курской области является дестабилизация ситуации в Росси. При этом аннексировать регион ВСУ не собираются.

Об этом сообщает France24.

«Мы идем в наступление. Цель — растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку они не в состоянии защитить свою границу», - сказал изданию высокопоставленный военный чиновник на условиях анонимности, добавив, что в операции принимают участие «намного» больше «украинских военных, чем 1000», о которой заявляли в РФ, речь идет о «тысячах».

Собеседник France24 сказал, что украинские войска будут соблюдать международное гуманитарное право, находясь на территории России, и не планируют аннексировать территории, которые они сейчас контролируют.

«Нет никакой идеи аннексии... Мы действуем в строгом соответствии с международным правом», - сказал он, сравнивая это с вероятными нарушениями со стороны российских войск на оккупированной территории.

Отвечая на вопрос, было ли целью захвата Курской АЭС у границы, он сказал следующее.

«Посмотрим, как будет развиваться Курская операция. Мы абсолютно не будем создавать проблемы для ядерной безопасности. Это мы можем гарантировать», - сказал он.

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